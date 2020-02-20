Зеленський про протести щодо евакуації українців: Не всі з нас можуть пишатися людяною реакцією / Фото: Вголос

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Володимир Зеленський відреагував на спроби громадян України перекрити траси та блокувати госпіталі, щоб не пустити евакуйованих з Уханя українців. На його думку, подібними акціями протесту люди демонструють «далеко не найкращий бік характеру».

Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми — українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії, — зазначив президент.

Він також нагадав, що коли Франція евакуювала людей з Уханя, реакція у мешканців міста, куди відвезли евакуйованих була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації.

Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома. На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією, — вважає очільник держави.

Зеленський повідомив, що літак з українцями дозаправиться у «Борисполі» та полетить у місце призначення — до аеропорту в Харкові.

Президент наголосив, що заходи безпеки з нагоди евакуації українців — безпрецедентні.

Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів, — додав президент.

Глава держави повідомив, що медцентр у Нових Санжарах буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Зеленський переконаний, що медзаклад охоронятимуть «набагато серйозніше, аніж президента».