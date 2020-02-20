На Полтавщині протестують проти розміщення евакуйованих з Китаю. Фото: PavlovskyNews

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Протести про розміщення в Нових Санжарах евакуйованих із Китаю українців тривають у Полтавській області.

Місцеві мешканці зібралися на трасі Кременчук-Полтава біля Нових Санжар, вони виступають проти розміщення евакуйованих громадян в медичному центрі Національної гвардії України «Нові Санжари». За словами мешканців селища, заклад не має відповідного обладнання. Люди панікують, що у разі виявлення хвороби це буде справжня катастрофа. Сьогодні протестувальники збираються йти до керівництва селища. Про це повідомляє місцевий сайт 0532.ua.

В інтернеті тим часом з’являється відео, на якому зафіксовано велику кількість поліції, нацгвардійців та бронетехніку. Раніше сталися сутички між місцевими жителями та силовиками.

У прес-службі ГУ Нацполіції в Полтавській області повідомили, що сьогодні вранці правоохоронці були змушені розблокувати заблоковану проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова сутичка. Поліцейські затримали понад 10 осіб.

Нові Санжари — селище міського типу, тут проживає приблизно 8 тис. осіб. Населений пункт розташований за 40 км від Полтави. з обласного центру сюди можна дістатися на 44 хв, а дорога пішки заме 7 год.

Нагадаємо, евакуйованих громадян із Китаю доправлять на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Їх будуть охороняти поліцейські та нацгвардійці, а всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об'єкті будуть припинені.