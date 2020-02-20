Літак спецрейсу прилетів із Києва до Харкова. Фото: dsns.gov.ua

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Літак з евакуйованими українцями, який вилетів із «Борисполя» близько 11.00, вже прибув до міжнародного аеропорту Харкова.

Спецрейс розмістять на окремій ізольованій стоянці. На трапу літака виконають всі необхідні процедури: паспортний контроль та митні формальності. Адміністрація летовища вживає усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Про це 20 лютого повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За інформацією глави уряду, далі 45 українців та 27 іноземних громадян доставлять спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі поліції на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. Евакуйовані громадяни будуть на карантині 14 днів. Гончарук запевнив, що на території медцентру цілодобово чергуватимуть лікарі, медиків забезпечили усім необхідним.

Нагадаємо, літак з евакуйованими українцями і декількома десятками іноземців близько 9.40 приземлився в аеропорту «Бориспіль». Літак планували посадити в аеропорту Харкова, але після того, як борт здійснив 35 кіл над Харківською областю, він повернув у Київ. У Харкові літак не зміг здійснити посадку через сильний туман.

Евакуйованих громадян привезуть на територію медичного центру «Нові Санжари» в Полтавській області. Місцеві мешканці вже влаштували акцію протесту, сталися сутички з силовиками.