«Автобусы с коронавирусом не пропустим»: въезд в Новые Санжары заблокировали жители, происходят столкновения. Фото: zaxid.net

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Китайский коронавирус напугал жителей многих регионов Украины, в которых могли разместить эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. По последним данным, из аэропорта Харькова их доставят в Полтавскую область в санаторий Нацгвардии в городе Новые Санжары. Местные жители взбунтовались против этого. Но справедливое возмущение из-за отсутствия диалога власти с народом по поводу условий карантинизации граничит с невежеством.

В частности, звучат заявления о том, что в город едут «автобусы с коронавирусом». Люди из десятка близлежащих сел не ограничились только словесным возмущением, а и заблокировали подъезды к городу, а также трактором прорыли рвы вокруг. К месту протестов уже привезли полевую кухню, очевидно, планируя долго держать осаду.

Между протестующими и силовиками, которые должны обеспечить проезд транспорта с эвакуированными украинцами к пункту назначения, уже неоднократно происходили стычки.

По словам местных жителей, полиция трижды прорывала их границу на пути к санаторию «Новые Санжары». Правоохранители с помощью БТР растягивали автомобили и тракторы, которыми была заблокирована дорога.

В соцсетях же появилось сообщение, что всех пациентов санатория еще вчера вечером вывезли в другое место.

Между тем министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пассажиров и экипаж самолета, прибывшего из Китая, готовят к отправке в место обсервации.

Аэропорт Харькова и Новые Санжары разделяют 184 км и около 2,5 часов времени в пути. В то же время на основных автомагистралях Харьковщины и Полтавщины образовались масштабные пробки из-за блокирования дорог.