Колона з евакуйованими з Уханя українцями попрямувала в Нові Санжари

https://racurs.ua/ua/n134013-kolona-z-evakuyovanymy-z-uhanya-ukrayincyamy-popryamuvala-v-novi-sanjary.html

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Евакуйовані з Китаю українці покинули аеропорт Харкова і на автобусах у супроводі охорони і поліції попрямували в Нові Санжари. Пасажири спецрейсу, який раніше приземлився в Харкові, дуже засмучені «теплим прийомом» на Батьківщині.

У свою чергу, в МОЗ заявили, що в Україні не зареєстровано жодних випадків зараження коронавірусом.

На борту літака, окрім, 22 осіб — членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири, — зазначили раніше у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, китайський коронавірус неабияк налякав мешканців багатьох регіонів України, в яких планували розмістити евакуйованих з Ухані українців та іноземців. Зараз відомо, що їх відправлять на карантин в санаторій Нацгвардії в місті Нові Санжари. Місцеві жителі збунтувалися проти цього — триває мітинг, відбуваються сутички з силовиками.