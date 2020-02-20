Слуги народу поїхали в Нові Санжари на «роз'яснювальні роботи». Фото: poltava.news

https://racurs.ua/ua/n134012-otyamylysya-slug-narodu-vidpravyly-v-novi-sanjary-zaspokouvaty-protestuuchyh.html

Ракурс

Евакуація з Китаю громадян України та іноземців не залишила байдужими жителів селища Нові Санжари Полтавської області. Там місцеві жителі вийшли на протести через те, що евакуйовані з Уханя громадяни перебуватимуть на обсервації в їхньому місті.

Для того, щоб не допустити провокацій, в селище вирішили відправити трьох народних депутатів від «Слуги народу». Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький, пише «Укрінформ».

В Нові Санжари вирушили мажоритарник Геннадій Касай, депутат Максим Перебийніс, який до обрання в парламент працював лікарем, і член комітету свободи слова Тетяна Циба. Вони разом з правоохоронцями проводитимуть роз’яснювальну роботу з місцевими жителями.

За його словами, вся паніка навколо приїзду евакуйованих громадян і побоювання заразитися коронавірусом безпідставні. Так, на літак пускали тільки здорових громадян. Проте їх помістять на обсервацію на 14 днів, щоб повністю виключити ймовірність інфікування коронавірусом.

Також безпідставними Радуцький вважає побоювання з приводу того, що коронавірусом може заразитися персонал, після чого інфікуватися зможуть місцеві жителі. За його словами, і медичні працівники, і правоохоронці все 14 днів перебуватимуть в медичному центрі з евакуйованими громадянами.

Глава комітету Верховної Ради також вважає, що всі ці протести — чийсь політичний піар. Він не вірить, що українці, які пережили два майдани і віддавали останнім на фронт, могли самі вийти на протести.

Зазначимо, Нові Санжари — містечко з населенням у вісім тисяч осіб, розташоване в 40 км від Полтави.

Як писав «Ракурс», місцеві жителі зібралися на трасі Кременчук — Полтава біля Нових Санжар. У прес-службі ГУ Нацполіції в Полтавській області повідомили, що сьогодні вранці правоохоронці були змушені розблокувати заблоковану проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова сутичка. Поліцейські затримали понад 10 осіб.