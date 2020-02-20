Слуги народа поехали в Новые Санжары на «разъяснительные работы». Фото: poltava.news

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Ракурс

Эвакуация из Китая граждан Украины и иностранцев не оставила равнодушными жителей поселка Новые Санжары Полтавской области. Там местные жители вышли на протесты из-за того, что прибывших из Уханя граждан поместят на обсервацию в их городе.

Для того, чтобы не допустить провокациий в поселок решили отправить трех народных депутатов от «Слуги народа». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, пишет «Укринформ».

В Новые Санжары отправились мажоритарщик Геннадий Касай, депутат Максим Перебийнис, который до избрания в парламент работал врачом, и член комитета свободы слова Татьяна Циба. Они вместе с правоохранителями будут проводить разъяснительную работу с местными жителями.

По его словам, вся паника вокруг приезда эвакуированных граждан и опасения заразиться коронавирусом безосновательны. Так, на самолет пускали только здоровых граждан. Тем не менее, их поместят на обсервацию на 14 дней, чтобы полностью исключить вероятность инфицирования коронавирусом.

Также безосновательными Радуцкий считает опасения по поводу того, что коронавирусом может заразиться персонал, после чего инфицироваться смогут местные жители. По его словам, и медицинские сотрудники, и правоохранители все 14 дней будут находиться в медицинском центре с эвакуированными гражданами.

Глава комитета Верховной Рады также считает, что все эти протесты — чей-то политический пиар. Он не верит, что украинцы, которые пережили два майдана и отдавали последнее на фронт, могли сами выйти на протесты.

Отметим, Новые Санжары — городок с населением в восемь тысяч человек, расположенный в 40 км от Полтавы.

Как писал «Ракурс», местные жители собрались на трассе Кременчуг — Полтава возле Новых Санжар. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области сообщили, что сегодня утром правоохранители были вынуждены разблокировать заблокированную проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла краткосрочная схватка. Полицейские задержали более 10 человек.