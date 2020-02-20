Санаторий «Новые Санжары». Фото: НГУ

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Медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары» готов обеспечить карантин для украинцев, вернувшихся сегодня рейсом из КНР.

Санаторий обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Медицинские работники учреждения имеют индивидуальные средства защиты. Персонал ознакомлен с процедурами, которые вводятся при карантине. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в Facebook.

В корпусах медцентра есть 200 койко-мест. Все номера снабжены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. В каждой комнате есть санузел.

Сам центр находится на отдельной территории, которая удалена от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями, — заверили в НГУ.

В Нацгвардии заверили, что территория заведения охраняется и осуществляется установленный пропускной режим.

Напомним, эвакуированные украинцы из Китая будут находиться на 14-дневном карантине в санатории Нацгвардии в городе Новые Санжары на Полтавщине. В правительстве заверили, что за ними будут присматривать квалифицированные врачи и медсестры.