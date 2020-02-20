Протесты в Новых Санжарах: власти успокаивают людей. Фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n134015-pribyvshie-iz-kitaya-ne-proklyatye-i-ne-prokajennye-poltavskie-vlasti-prizvali-grajdan.html

Ракурс

Эвакуация украинцев из Китая подходит к завершению. Эвакуированных граждан привезут в медицинский центр Национальной гвардии Украины, который расположен в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Местные жители выступают против такого решения. Они протестуют против обсервации эвакуированных в Новых Санжарах, потому что боятся инфицироваться коронавирусом. В связи с этим в Полтавском облсовете решили созвать внеочередную сессию с участием представителей Министерства здравоохранения, депутатов и чиновников. Об этом сообщил глава облсовета Александр Беленький во время общения с журналистами.

Глава облсовета призвал жителей сохранять спокойствие и помнить, что эвакуированные граждане — не проклятые и не прокаженные, они наши братья и сестры. Он понимает, что такие протесты вызваны недоверием населения, ведь многие не верят, что государство способно бороться с эпидемией. Но он пообещал, что обсервация предусматривает полную изоляцию людей, а о случаях инфицирования, если таковые будут, умалчивать не станут.

В Новые Санжары приехал и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Сейчас он общается с местными жителями, которые эмоционально пытаются ему донести, что не рады эвакуированным гражданам в их городе. Они потребовали у Авакова, чтобы он дал расписку с гарантией, что эпидемии коронавируса не будет.

Как писал «Ракурс», эвакуированные из Китая украинцы покинули аэропорт Харькова и на автобусах в сопровождении охраны и полиции направились в Новые Санжары. Пассажиры спецрейса, который ранее приземлился в Харькове, очень расстроены «теплым приемом» на Родине.