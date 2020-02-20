Протести в Нових Санжарах: влада заспокоює людей. Фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n134015-evakuyovani-z-kytau-ne-proklyati-ta-ne-prokajeni-poltavska-vlada-zaklykala-gromadyan-zberigaty.html

Ракурс

Евакуація українців з Китаю майже завершена. Евакуйованих громадян привезуть в медичний центр Національної гвардії України, який розташований в селищі Нові Санжари Полтавської області.

Місцеві жителі виступають проти такого рішення. Вони протестують проти обсервації евакуйованих в Нових Санжарах, тому що бояться інфікуватися коронавірусом. У зв’язку з цим в Полтавській облраді вирішили скликати позачергову сесію за участю представників Міністерства охорони здоров’я, депутатів і чиновників. Про це повідомив глава облради Олександр Біленький, пише «Укрінформ».

Глава облради закликав жителів зберігати спокій і пам’ятати, що евакуйовані громадяни — не прокляті і не прокажені, вони наші брати і сестри. Він розуміє, що такі протести викликані недовірою населення, адже багато хто не вірить, що держава здатна боротися з епідемією. Але він пообіцяв, що обсервація передбачає повну ізоляцію людей, а про випадки інфікування, якщо такі будуть, замовчувати не стануть.

В Нові Санжари приїхав і глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Зараз він спілкується з місцевими жителями, які емоційно намагаються йому донести, що не раді евакуйованим громадянам в їхньому місті. Вони зажадали, щоб Аваков дав розписку з гарантією, що епідемії коронавірусу не буде.

Як писав «Ракурс», евакуйовані з Китаю українці покинули аеропорт Харкова і на автобусах у супроводі охорони і поліції попрямували в Нові Санжари. Пасажири спецрейсу, який раніше приземлився в Харкові, дуже засмучені «теплим прийомом» на Батьківщині.