Володимир Бородянський. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n134014-borodyanskyy-viryt-ekstrasensam-a-jurnalistiv-vvajaie-dezinformatoramy-video.html

Ракурс

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що наповнення ефірів телеканалів передачами, які викликають суперечливі думки у глядачів, може бути виправдано популярністю таких передач у іншої частини телеглядачів.

Бородянський розповів про своє ставлення до закону «Про дезінформацію» в інтерв’ю «Громадському ТБ».

Як відомо, Бородянський кілька років очолював медіахолдинг, що належить Віктору Пінчуку, і активно просував телепроект «Битва екстрасенсів», який важко віднести до розряду правдоподібних.

Бородянський заявив, що він не вважає «Битву екстрасенсів» телепрограмою, яка вводить в оману глядачів і назвав її «драматичним твором».

Крім того, міністр додав, що завдяки екстрасенсам було розкрито багато кримінальних злочинів і невинно засуджені люди були звільнені з в’язниць.

Такі заяви трохи не стикуються з позицією Бородянського щодо введення закону «Про дезінформацію», який може ввести заборону на заняття журналістикою в Україні.

Слід уточнити, що наукою не доведено, що люди можуть мати екстрасенсорні здібності. Люди, які називають себе екстрасенсами, часто вдаються до театральних постановок, а також використовують методи ілюзіоністів.