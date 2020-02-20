Владимир Бородянский. Фото: Страна

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что наполнение эфиров телеканалов передачами, которые вызывают противоречивые мнения у зрителей, может быть оправдано популярностью таких передач у другой части телезрителей.

Бородянский рассказал о своем отношении к закону «О дезинформации» в интервью «Громадському ТБ».

Как известно, Бородянский несколько лет возглавлял медиахолдинг, принадлежащий Виктору Пинчуку, и активно продвигал телепроект «Битва экстрасенсов», который трудно отнести к разряду правдоподобных.

Бородянский заявил, что он не считает «Битву экстрасенсов» телепрограммой, которая вводит в заблуждение зрителей и назвал ее «драматическим произведением».

Кроме того, министр добавил, что благодаря экстрасенсам было раскрыто много уголовных преступлений и невинно осужденные люди были освобождены из тюрем.

Такие заявления немного не стыкуются с позицией Бородянского относительно введения закона «О дезинформации», который может ввести запрет на занятие журналистикой в Украине.

Следует уточнить, что наукой не доказано, что люди могут обладать экстрасенсорными способностями. Называющие себя экстрасенсами люди зачастую прибегают к театральным постановкам, а также используют методы иллюзионистов.