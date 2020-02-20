Санаторій «Нові Санжари». Фото: НГУ

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Медичний центр Національної гвардії «Нові Санжари» готовий забезпечити карантин для українців, що повернулися сьогодні рейсом з КНР.

Санаторій забезпечений необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру. Медичні працівники закладу мають індивідуальні засоби захисту. Персонал ознайомлений із процедурами, які запроваджуються при карантині. Про це повідомила Національна гвардія України у Facebook.

У корпусах медцентру є 200 ліжко-місць. Усі номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. У кожній кімнаті є санвузол.

Сам центр знаходиться на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації, не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями, — запевнили в НГУ.

У Нацгвардії запевнили, що територія закладу охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим.

Нагадаємо, евакуйовані українці з Китаю перебуватимуть на 14-денному карантині у санаторії Нацгвардії у місті Нові Санжари на Полтавщині. В уряді запевнили, що за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.