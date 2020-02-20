Екс-народний депутат Олег Ляшко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n134020-lyashko-golovnyy-rabyn-ukrayiny-ta-volonterka-z-harkova-gotovi-pryhystyty-u-sebe-evakuyovanyh.html

Ракурс

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії та колишній народний депутат, заявив про готовність прихистити у себе кількох евакуйованих з Уханя українців.

Політик зазначив, що не розуміє паніку українців, які почали мітингувати проти розміщення в їхніх населених пунктах евакуйованих українців. На двотижневий карантин людей із Уханя політик запросив до себе додому. Відзначив, що може прийняти двох-трьох осіб. Про це Ляшко написав на власній сторінці у Facebook.

Готовий на два тижні поселити двох-трьох осіб, які прибули з Китаю, у себе вдома, якщо вже їх ніхто не приймає. І якщо ці люди не бояться собак, — йдеться в повідомленні.

Прихистити українців з КНР погодився і головний рабин України Моше Реувен Асман, який зазначив, що готовий розмістити всіх у своєму оздоровчому центрі. Як пише Lenta.ua, Моше Асман готовий співпрацювати з владою в питанні розміщення евакуйованих.

Готовність допомагати українцям висловила і волонтер громадської організації «Станція Харків» Юлія Піменова. У Facebook вона написала, що готова прийняти їх у себе вдома.

Офіційна заява. Я готова прийняти евакуйованих людей з Китаю до себе додому. Харків, Україна! Ні, мені не страшно. Так, був досвід і більш складніший, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, евакуйовані українці з Китаю перебуватимуть на 14-денному карантині у санаторії Нацгвардії у місті Нові Санжари на Полтавщині. В уряді запевнили, що за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри. Мешканцям Нових Санжар така ідея не сподобалася і вони влаштували мітинг, під час якого сталися сутички з силовиками.

Евакуйовані з Китаю громадяни України, дізнавшись про ситуацію на Полтавщині, засмутилися й перебувають у пригніченому стані.