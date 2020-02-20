Обсервація евакуйованих громадян може тривати понад 14 днів. Фото: МВС

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Ракурс

Евакуація з Китаю українців та іноземців майже завершена, вони вже їдуть з Харкова в Нових Санжарів Полтавської області. Саме там вони перебуватимуть на обсервації 14 днів в медичному центрі.

Якщо ж у когось з евакуйованих будуть виявлені ознаки інфікування коронавірусом, їх відправлять в інфекційну лікарню, а всім іншим продовжать термін обсервації. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Термін обсервації буде подовжений на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого запідозрили інфікування коронавірусом. Якщо ж таких випадків не буде, то всі українці через 14 днів повернуться додому, а іноземці — до своїх країн.

Під час обсервації вони перебуватимуть під цілодобовим контролем лікарів. Біля медцентру постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.

У Кабміні додали, що в Україну повернулися 45 українців, серед них сім’я з 8-річним сином, а також 20-річні студенти. Також були евакуйовані 27 іноземців.

Зазначається, що літак, яким привезли громадян, пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції та технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.

В уряді додали, що станом на сьогодні жодного випадку інфікування коронавірусом в Україні не зареєстровано. Рівно 14 днів тому прилетів останній рейс з Китаю. Всі пасажири здорові.

Як писав «Ракурс», евакуйовані з Китаю українці покинули аеропорт Харкова і на автобусах у супроводі охорони та поліції попрямували до Нових Санжарів.