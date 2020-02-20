Обсервация эвакуированных граждан может продлиться больше 14 дней. Фото: МВД

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Ракурс

Эвакуация из Китая украинцев и иностранцев почти завершена, они уже едут из Харькова в Новые Санжары Полтавской области. Именно там они будут находиться на обсервации 14 дней в медицинском центре.

Если же у кого-то из эвакуированных будут обнаружены признаки инфицирования коронавирусом, их отправят в инфекционную больницу, а всем остальным продлят срок обсервации. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Срок обсервации будет проблем на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого заподозрили инфицирование коронавирусом. Если же таких случаев не будет, то все украинцы спустя 14 дней вернутся домой, а иностранцы — в свои страны.

Во время обсервации они будут находиться под круглосуточным контролем врачей. Возле медцентра постоянно будет дежурить машина экстренной помощи.

В Кабмине добавили, что в Украину вернулись 45 украинцев, среди них семья с 8-летним сыном, а также 20-летние студенты. Также были эвакуированы 27 иностранцев.

Отмечается, что самолет, которым привезли граждан, пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службы. На самолете заменят также фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технических работ самолет будет готов к дальнейшей работе.

В правительстве добавили, что на сегодняшний день ни одного случая инфицирования коронавирусом в Украине не зарегистрировано. Ровно 14 дней назад прилетел последний рейс из Китая. Все пассажиры здоровы.

Как писал «Ракурс», эвакуированные из Китая украинцы покинули аэропорт Харькова и на автобусах в сопровождении охраны и полиции направились в Новые Санжары.