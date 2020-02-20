Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии участников Революции достоинства

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Ракурс

За отмену закона об амнистии участников Революции достоинства выступила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

По ее словам, сейчас существуют противоречия между этим законом и Уголовным процессуальным кодексом Украины. Она также отметила, что с точки зрения справедливости, власть должна помнить и о 13 погибших правоохранителях во время событий зимы 2013−2014 годов на Майдане в Киеве. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Он (закон об амнистии активистов Майдана — ред.) препятствует нам объективно расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить, — отметила Венедиктова.

Чиновник надеется, что нардепы поддержат отмену закона. Она также добавила, что ГБР подготовило законопроект о заочном осуждении.

Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку мы не можем двигаться дальше. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение затронет всех… Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно, — считает директор ГБР.

По мнению Венедиктовой, закон об амнистии «препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей».

Напомним, 19 февраля были обнародованы новые записи разговоров из кабинета экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы. Речь шла о якобы встрече Трубы с доверенным лицом Андрея Портнова — Андреем Курысем, бывший прокурором Николаевской области. Труба якобы советовался с ним о том, как расследовать дела Майдана. Курысь сказал, что, если «есть закон об амнистии для одной стороны (активистов Майдана — «Ракурс»), то необходимо либо его отменить, либо принять аналогичный для силовиков. Также он предлагал «поклеить» все экспертизы и решения по делам Майдана. Курысь дал понять, что именно расследование убийств «Беркута», вероятно, интересует Портнова.