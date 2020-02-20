В Украину из США возвращена украденная во время Второй мировой войны картина. Фото: Facebook посольства Украины в США

https://racurs.ua/n134017-v-ukrainu-vozvraschena-iz-ssha-esche-odna-ukradennaya-nacistami-kartina.html

Ракурс

Картина «Влюбленная пара», которая была украдена нацистами во время Второй мировой войны, была возвращена в Украину 19 февраля 2020 года. Официальная церемония передачи полотна проходила в Нью-Йорке. На церемонии присутствовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

О данном событии сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Картина была похищена нацистами в 1943 году в Киеве. Позже полотно находилось в частных коллекциях в Великобритании и США.

Картина «Влюбленная пара» принадлежит кисти французского художника Пьера Луи Гудро и была передана по завещанию коллекционера Василия Щавинского Национальному музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в 1920-х годах.

Полотно известно под несколькими названиями: «Влюбленный взгляд», «Семейный потрет» и «Влюбленная пара».

В МИД сообщили, что возвращение картины стало возможным благодаря работе дипломатов и правоохранительных органов Украины и США.