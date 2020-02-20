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Ракурс
Стяги США та України. Фото: 112 Україна

До України зі США повернуто вкрадену під час Другої світової війни картину (ФОТО)

20 лют 2020, 14:55
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Картина «Закохана пара», яка була вкрадена нацистами під час Другої світової війни, була повернута в Україну 19 лютого 2020 року. Офіційна церемонія передачі полотна проходила в Нью-Йорку. На церемонії був присутній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Про дану подію повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ України.

Картина була викрадена нацистами у 1943 році в Києві. Пізніше полотно знаходилося у приватних колекціях у Великій Британії та США.

Картина «Закохана пара». Фото: Facebook посольства України в США

Картина «Закохана пара» належить пензлю французького художника П'єра Луї Гудро і була передана за заповітом колекціонера Василя Щавинського Національному музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у 1920-х роках.

Полотно відомо під кількома назвами: «Закоханий погляд», «Сімейний портрет» та «Закохана пара».

У МЗС повідомили, що повернення картини стало можливим завдяки роботі дипломатів і правоохоронних органів України та США.

Джерело: Ракурс


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