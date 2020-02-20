Экипаж спасательной миссии. Фото: Александр Махов в Facebook

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Ракурс

Экипаж самолета, который отправился в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, в шоке из-за сегодняшней ситуации в Новых Санжарах.

Протесты украинцев против расселения эвакуированных граждан члены экипажа спасательной миссии считают постыдными. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Александр Махов, который сопровождал экипаж.

Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводники, пилоты и медики — все добровольцы, которые полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище, — говорится в сообщении.

Как известно, эвакуированные украинцы из Китая будут находиться на 14-дневном карантине в санатории Нацгвардии в городе Новые Санжары на Полтавщине. В правительстве заверили, что за ними будут присматривать квалифицированные врачи и медсестры.

Напомним, жители Новых Санжарах взбунтовались против размещения в местном санатории эвакуированных украинцев, там продолжается митинг, происходят стычки с силовиками. На месте находится министр внутренних дел Арсен Аваков.

Тем временем стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины находятся в подавленном состоянии. Украинцы расстроены из-за «теплого приема» на Родине.