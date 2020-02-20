Екіпаж рятувальної місії. Фото: Олександр Махов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n134016-pozorysche-ekipaj-litaka-z-kytau-shokovanyy-sytuaciieu-v-novyh-sanjarah-foto.html

Ракурс

Екіпаж літака, що вирушив до китайського міста Ухань для евакуації українців, в шоці через сьогоднішню ситуацію в Нових Санжарах.

Протести українців проти розселення евакуйованих громадян члени екіпажу рятувальної місії вважають ганебними. Про це на власній сторінці у Facebook написав український журналіст Олександр Махов, який супроводжував екіпаж.

Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти та медики — всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає. Ганьба, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, евакуйовані українці з Китаю перебуватимуть на 14-денному карантині у санаторії Нацгвардії у місті Нові Санжари на Полтавщині. В уряді запевнили, що за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Нагадаємо, жителі Нових Санжарах збунтувалися проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих українців, там триває мітинг, відбуваються сутички з силовиками. На місці перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Тим часом стало відомо, що евакуйовані з Китаю громадяни України перебувають у пригніченому стані. Українці засмучені через «теплий прийом» на Батьківщині.