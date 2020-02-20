У Нових Санжарах скаржаться на правоохоронців. Фото: еxo.in.ua

https://racurs.ua/ua/n134009-poshtovhali-potoptaly-u-novyh-sanjarah-skarjatsya-na-pravoohoronciv.html

Ракурс

Евакуація українців та іноземців з Уханя стало подією № 1 в Нових Санжарах Полтавської області. Саме туди привезуть евакуйованих з Китаю громадян. Вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Національної гвардії України «Нові Санжари».

Полтавчани та жителі селища не зраділи таким гостям. Через страх заразитися коронавірусом місцеві жителі заблокували дороги, щоб не допустити приїзду евакуйованих. Нацполіція і співробітники Нацгвардії відтісняють їх, адже їм потрібно забезпечити безпеку евакуйованих з Китаю громадян.

Через протести виникли сутички між місцевими жителями та правоохоронцями. Одна з протестуючих поскаржилася, що під час сутичок постраждала вона й інші учасники протесту.

Поштовхали людей, потоптали, подивіться на мої руки, на моє лице. Жінки були побиті, в синцях. Куртки порвані. Бардак був божевільний, — розповіла протестуюча.

Через те, що відбувається, жителі почали розчаровуватися у президенті України Володимирі Зеленському. Нарікають на те, що він обіцяв прислухатися до народу, а в підсумку нічого не зробив.

Я хочу сказати, що я голосувала за Зеленського, дуже голосувала, але але тепер я проти того, що я за нього голосувала, — додала жінка.

Зазначимо, Нові Санжари — містечко з населенням у вісім тис. осіб, розташоване у 40 км від Полтави.

Як писав «Ракурс», місцеві жителі зібралися на трасі Кременчук — Полтава біля Нових Санжар. У прес-службі ГУ Нацполіції в Полтавській області повідомили, що сьогодні вранці правоохоронці були змушені розблокувати заблоковану проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова сутичка. Поліцейські затримали понад 10 осіб.