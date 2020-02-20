Укрзалізниця. Фото: 5 канал

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«Укрзалізниця» не може забезпечити пасажирам елементарну безпеку. Поїздка на потягу Київ — Бердянськ для 60-річної Наталії Манько закінчилася трагічно. На жінку обвалилася верхня полиця разом з чоловіком, який на ній лежав. У результаті інциденту у Манько був зламаний хребет.

Про інцидент повідомляє Naspravdi.Today.

Жінка готувалася лягти спати, коли верхня полиця не витримала навантаження і впала на неї. Чоловік, який лежав на верхній полиці, відбувся переляком і забиттями, а Манько отримала серйозну травму.

Постраждала була доставлена ​​до Пологівської лікарні в Запорізькій області. Після обстеження було встановлено, що у Манько перелом 11-го грудного хребця. Дана травма вимагає тривалого лікування, яке пов’язане з великими фінансовими витратами.

Манько дуже розраховує на гроші по страховці від «Укразалізниці», проте чиновники не поспішають з виплатою. Наразі представники «Укрзалізниці» і страхової компанії збирають необхідний пакет документів для підтвердження факту отримання травми Манько у потягу.

У постраждалої і її сім’ї немає грошей на лікування, тому виплата страховки для Манько є життєво необхідною. Жінка хоче судитися з «Укрзалізницею», аргументуючи своє звинувачення аварійним станом рухомого складу потягу Київ — Бердянськ.

Запорізькі активісти в соцмережах звернулися до наглядової ради «Укрзалізниці» з вимогою негайно відшкодувати витрати на лікування Манько, не чекаючи страхових виплат.