Укрзализныця. Фото: 5 канал

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«Укрзализныця» не может обеспечить пассажирам элементарную безопасность. Поездка на поезде Киев — Бердянск для 60-летней Натальи Манько закончилась трагически. На женщину обрушилась верхняя полка вместе с мужчиной, который на ней лежал. В результате инцидента у Манько был сломан позвоночник.

Об инциденте сообщает Naspravdi.Today.

Женщина готовилась лечь спать, когда верхняя полка не выдержала нагрузки и рухнула на нее. Мужчина, который лежал на обвалившейся полке, отделался испугом и ушибами, а Манько получила серьезную травму.

Пострадавшая была доставлена в Пологовскую больницу в Запорожской области. После обследования было установлено, что у Манько перелом 11-го грудного позвонка. Данная травма требует длительного лечения, которое сопряжено с большими финансовыми затратами.

Манько очень рассчитывает на деньги по страховке от «Укразализныци», однако чиновники не спешат с выплатой. В настоящее время представители «Укрзализныци» и страховой компании собирают необходимый пакет документов для подтверждения факта получения травмы Манько в поезде.

У пострадавшей и ее семьи нет денег на лечение, поэтому выплата страховки для Манько является жизненно необходимой. Женщина хочет судиться с «Укрзализныцей», аргументируя свое обвинение аварийным состоянием подвижного состава поезда Киев — Бердянск.

Запорожские активисты в соцсетях обратились к наблюдательному совету «Укрзализныци» с требованием немедленно возместить затраты на лечение Манько, не дожидаясь страховых выплат.