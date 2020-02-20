Победили коронавирус: Радуцкий сообщил о выздоровлении украинцев с лайнера Diamond Princess

https://racurs.ua/n134007-pobedili-koronavirus-raduckiy-soobschil-o-vyzdorovlenii-ukraincev-s-laynera-diamond-princess.html

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Китайский коронавирус преодолели двое украинских граждан, которые заразились опасной болезнью во время работы на круизном лайнере Diamond Princess. Ранее сообщалось, что состояние здоровья двух заболевших украинцев — удовлетворительное. Известно, что их лечили в медучреждениях Токио.

Какова ситуация с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно массмедиа не сообщило, что они выздоровели… И статистика — 15% тех, кто выздоровел, среди них есть двое украинцев. Почему за это мы забываем, — сказал сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, пишет УНН.

Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Власти Японии после сообщений об инфицировании пассажиров коронавирусом отправили судно на карантин, который завершился 19 февраля. На борту Diamond Princess находилось более 3,7 тыс. человек из 56 стран, включая 25 украинцев — членов экипажа. Многие государства эвакуировали своих граждан.