Перемогли коронавірус: Радуцький повідомив про одужання українців з лайнеру Diamond Princess

https://racurs.ua/ua/n134007-peremogly-koronavirus-raduckyy-povidomyv-pro-odujannya-ukrayinciv-z-layneru-diamond-princess.html

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Китайський коронавірус здолали двоє українських громадян, які інфікувалися небезпечною хворобою під час роботи у складі членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess. Раніше повідомлялося, що стан здоров’я двох хворих українців — задовільний. Відомо, що їх лікували у медзакладах Токіо.

Яка ситуація з нашими членами екіпажу на Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали до лікарні? До речі, жодне массмедіа не повідомило, що вони одужали. Це та статистика — 15% тих, хто одужав, серед них є двоє українців. Чомусь за це ми забуваємо, — сказав сьогодні журналістам в кулуарах Верховної Ради голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, нардеп від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький, пише УНН.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess вийшов з порту Йокогами 20 січня і повернувся 3 лютого. Влада Японії після повідомлень про інфікування пасажирів коронавірусом відправила судно на карантин, який тривав до 19 лютого. На борту Diamond Princess перебувало понад 3,7 тис. осіб з 56 країн, зокрема й 25 українців — членів екіпажу. Багато держав евакуювали своїх громадян.