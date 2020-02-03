«Укрзализныця» запустила услугу доставки багажа до поезда. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Ракурс

«Укрзализныця» запускает услугу доставки ручной клади. Теперь пассажиры, у которых есть проездной документ, могут заказать у компании услугу и курьер доставит багаж либо от вокзала до вокзала, либо от двери до двери.

Стоимость первого варианта доставки — 200 грн. В данном случае курьер заберет багаж на вокзале, принесет его в поезд и по прибытию к пункту назначения снова его принесет на вокзал. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Второй вариант подразумевает, что багаж заберут у вас по адресу и привезут его также по указанному адресу. Стоимость услуги составит 350 грн. К перевозке принимается ручная кладь весом до 36 кг включительно.

Оплата осуществляется на вокзале не позже, чем за два часа до отправления. Багаж нужно предоставить курьеру максимум за час до отправления поезда. Компания принимает для перевозки чемоданы, сумки, рюкзаки и вещи. Если же нужно заказать услугу адресной доставки, то делать это нужно минимум за сутки до отправки.

Механизм предоставления услуги будут отрабатывать на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр — Киев — Днепр, № 92/91 Львов — Киев — Львов, № 63/64 Харьков — Киев — Харьков.

В «Укрзализныци» добавили, что такая услуга будет особенно актуальной для для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью.

Напомним, ранее немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, чтобы помочь «решить ряд предпринимательских и технических вопросов».