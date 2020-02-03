ЧВК: Украина Киев может привлечь ветеранов АТО в свою частную военную компанию, фото — ВН

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Генерал-майор Сергей Кривонос считает, что Украина может создать собственную частную военную компанию и привлечь к участию в ней ветеранов боевых действий на Донбассе.

Заместитель Совета нацбезопасности заявил, что, кроме «токсической» частной военной компании (ЧВК «Вагнера» в мире существует немалое количество других аналогичных успешных структур. Кривонос в интервью «Фактам» рассказал, что для создания украинской ЧВК возможно привлечь демобилизованных с фронта военных.

У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя те, кто защищал это общество, недолжны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку, — рассказал Кривонос.

Он назвал частную военную компанию своеобразным «громоотводом», который позволит помочь фронтовикам, которые не сумели себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства.

Сфера применения украинской ЧВК, по словам заместителя секретаря СНБО, — это обеспечение безопасности различных объектов и структур. По его словам, в США частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не вызывали проблем государству. В Украине атошников не берут на работу, так как они якобы токсичны и непредсказуемы, а «СМИ очень подогревают эту тему». Поэтому Кривонос уверен, что создание ЧВК позволит решить эту проблему.

Самой известной в мире считают российскую ЧВК «Вагнера», которая воюет в нескольких горячих точках планеты. Подозревают, что компания выполняет специфические задачи правительства РФ. В 2019 году ее боевики чаще всего упоминались в СМИ в связи с событиями в Сирии и Ливии.