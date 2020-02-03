ПВК: Україна Київ може залучити ветеранів АТО до власної приватної військової компанії, фото —

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Генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що Україна може створити власну приватну військову компанію і залучити до участі в ній ветеранів бойових дій на Донбасі.

Заступник Ради нацбезпеки заявив, що, окрім «токсичної» приватної військової компанії (ПВК «Вагнера» у світі існує чимала кількість інших аналогічних успішних структур. Кривонос в інтерв’ю «Фактам» розповів, що для створення української ПВК можливо залучити демобілізованих з фронту військових.

У нас десятки тисяч людей повернулися з фронту, але в мирному житті виявилися нікому не потрібні. Хоча не ті, хто захищав це суспільство, повинні підлаштовуватися під нього, а суспільство має надати їм підтримку, — розповів Кривонос.

Він назвав приватну військову компанію своєрідним «громовідводом», який дозволить допомогти фронтовикам, які не зуміли себе реалізувати, продовжити займатися тим, що вони вміють робити якісно, ​​отримувати за це гроші і визнання держави.

Сфера застосування української ПВК, за словами заступника секретаря РНБО, — це забезпечення безпеки різних об'єктів і структур. За його словами, у США приватні військові компанії створюють для того, щоб сотні тисяч демобілізованих військових не спричиняли проблеми державі. В Україні ж атошників не беруть на роботу, оскільки вони буцімто токсичні та непередбачувані, а «ЗМІ дуже підігрівають цю тему».

Тому Кривонос упевнений, що створення ПВК дозволить вирішити цю проблему.

Найвідомішою в світі вважають російську ПВК «Вагнера», яка воює у кількох гарячих точках планети. Підозрюють, що ця компанія виконує специфічні завдання уряду РФ. У 2019 році її бойовики найчастіше згадувалися у ЗМІ у зв’язку із подіями у Сирії та Лівії.