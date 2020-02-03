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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні, фото: ТСН

Теракт у Лондоні: «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашній напад чоловіка з ножем

3 лют 2020, 16:11
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Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашній напад у Лондоні 20-річного Судеша Аммана, який ножем поранив кількох громадян.

Про це заявило пов’язане з ІДІЛ інформаційне агентство Amaq, повідомила у своєму Твіттері Ріта Кац, директор організації Site Intelligence Group, котра відстежує діяльність терористів в Інтернеті.

У Site Intelligence Group вже невдовзі після нападу висловлювали припущення, що за цією атакою може стояти ІДІЛ. Про це свідчили такі характерні риси, як використання ножів, обрання терористом легких випадкових цілей на жвавих вулицях тощо.

Також в організації зазначали, що невдовзі після нападу в пов’язаних з ІДІЛ групах в інтернеті розпочалися «святкування"з приводу цього інциденту, котрі супроводжувалися публікацією старих та нових заяв і постерів на різних мовах.

За інформацією британських ЗМІ, Амман нещодавно відбував покарання за злочини, пов’язані з тероризмом, проте наприкінці січня був звільнений достроково.

Нагадаємо, британські поліцейські вчора застрелили Аммана.

Джерело: Ракурс


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