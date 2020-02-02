У Лондоні стався теракт: поліція застрелила нападника, фото: скрін

https://racurs.ua/ua/n133050-u-londoni-stavsya-terakt-policiya-zastrelyla-napadnyka.html

Ракурс

Теракт у Лондоні стався 2 лютого.

Внаслідок різанини поранено декількох людей. Про це повідомляє місцева поліція у Twitter.

За словами очевидців, чоловік із ножем напав на перехожих. Зловмисника застрелили співробітники правоохоронних органів.

Поранення отримали декілька громадян. Медики надали їм необхідну допомогу. Британська поліція розслідує цей інцидент як пов’язаний із тероризмом. Організовано слідчі заходи.

Влада міста закликала мешканців зберігати спокій. За словами чиновників, ситуація під контролем.

Нагадаємо, у листопаді на території британської столиці злочинець напав з ножем на людей. Терорист убив двох мешканців міста.