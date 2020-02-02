«Відсталість і деградація»: в соцмережах висміяли поліцію України через гонитву за чоловіком, фото: скріншот

https://racurs.ua/ua/n133049-vidstalist-i-degradaciya-v-socmerejah-vysmiyaly-policiu-ukrayiny-cherez-gonytvu-za-cholovikom.html

Ракурс

Поліцейські розсмішили гонитвою за чоловіком.

У Києві правоохоронці не могли наздогнати громадянина, на якого скаржилися через хуліганські дії. На YouTube опубліковано відповідне відео.

Молодий чоловік вибив скло. Інцидент зафіксували в будинку на вулиці Анни Ахматової. Він підпалив килим біля вхідних дверей однієї з квартир у багатоповерхівці.

Очевидці звернулися в поліцію, але співробітники правоохоронних органів показали себе з гіршого боку. У них зовсім не виходило наздогнати порушника. За словами громадян, у чоловіка був при собі пістолет.