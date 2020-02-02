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«Відсталість і деградація»: в соцмережах висміяли поліцію України через гонитву за чоловіком, фото: скріншот

«Відсталість і деградація»: в соцмережах висміяли поліцію України через гонитву за чоловіком (ВІДЕО)

2 лют 2020, 18:40
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Поліцейські розсмішили гонитвою за чоловіком.

У Києві правоохоронці не могли наздогнати громадянина, на якого скаржилися через хуліганські дії. На YouTube опубліковано відповідне відео.

Молодий чоловік вибив скло. Інцидент зафіксували в будинку на вулиці Анни Ахматової. Він підпалив килим біля вхідних дверей однієї з квартир у багатоповерхівці.

Очевидці звернулися в поліцію, але співробітники правоохоронних органів показали себе з гіршого боку. У них зовсім не виходило наздогнати порушника. За словами громадян, у чоловіка був при собі пістолет.

З такою швидкістю біжать, ніби кабана з’їли, Туди набирають невдах, Відсталість і деградація, Вони тільки «замовні злочини» здатні вирішувати, Вони фізо здають або ходять в спортзал? Якщо порівняти копів в США і Україні — це небо і земля, За рахунок платників податків жити тільки можуть, — висловилися громадяни в соцмережах.

Джерело: Ракурс


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