«Отсталость и деградация»: в соцсетях высмеяли полицию Украины из-за погони за мужчиной (ВИДЕО)https://racurs.ua/n133049-otstalost-i-degradaciya-v-socsetyah-vysmeyali-policiu-ukrainy-iz-za-pogoni-za-mujchinoy-video.htmlРакурс
Полицейские рассмешили погоней за мужчиной.
В Киеве правоохранители не могли догнать гражданина, на которого жаловались из-за хулиганских действий. На YouTube опубликовано соответствующее видео.
Молодой человек бил стекла в парадном. Инцидент зафиксировали в доме на улице Анны Ахматовой. Он поджог коврик у входной двери одной из квартир в многоэтажке.
Очевидцы обратились в полицию, но сотрудники правоохранительных органов показали себя с худшей стороны. У них совсем не получалось догнать нарушителя. По словам граждан, у мужчины был при себе пистолет.
С такой скоростью бегут, будто кабана съели, Туда набирают неудачников, Осталось и деградация, Они только «заказные преступления» способны решать, Что физо сдают или ходят в спортзал? Если сравнить копов в США и Украине — это небо и земля, За счет налогоплательщиков жить только могут, — высказались граждане в соцсетях.