«Отсталость и деградация»: в соцсетях высмеяли полицию Украины из-за погони за мужчиной, фото: скриншот

https://racurs.ua/n133049-otstalost-i-degradaciya-v-socsetyah-vysmeyali-policiu-ukrainy-iz-za-pogoni-za-mujchinoy-video.html

Ракурс

Полицейские рассмешили погоней за мужчиной.

В Киеве правоохранители не могли догнать гражданина, на которого жаловались из-за хулиганских действий. На YouTube опубликовано соответствующее видео.

Молодой человек бил стекла в парадном. Инцидент зафиксировали в доме на улице Анны Ахматовой. Он поджог коврик у входной двери одной из квартир в многоэтажке.

Очевидцы обратились в полицию, но сотрудники правоохранительных органов показали себя с худшей стороны. У них совсем не получалось догнать нарушителя. По словам граждан, у мужчины был при себе пистолет.