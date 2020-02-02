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«Отсталость и деградация»: в соцсетях высмеяли полицию Украины из-за погони за мужчиной, фото: скриншот

«Отсталость и деградация»: в соцсетях высмеяли полицию Украины из-за погони за мужчиной (ВИДЕО)

2 фев 2020, 18:40
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Полицейские рассмешили погоней за мужчиной.

В Киеве правоохранители не могли догнать гражданина, на которого жаловались из-за хулиганских действий. На YouTube опубликовано соответствующее видео.

Молодой человек бил стекла в парадном. Инцидент зафиксировали в доме на улице Анны Ахматовой. Он поджог коврик у входной двери одной из квартир в многоэтажке.

Очевидцы обратились в полицию, но сотрудники правоохранительных органов показали себя с худшей стороны. У них совсем не получалось догнать нарушителя. По словам граждан, у мужчины был при себе пистолет.

С такой скоростью бегут, будто кабана съели, Туда набирают неудачников, Осталось и деградация, Они только «заказные преступления» способны решать, Что физо сдают или ходят в спортзал? Если сравнить копов в США и Украине — это небо и земля, За счет налогоплательщиков жить только могут, — высказались граждане в соцсетях.

Источник: Ракурс


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