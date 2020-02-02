В Египте обнаружили 16 древних гробниц, фото: pixabay

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Ракурс

В Египте обнаружили 16 древних гробниц.

Находку зафиксировали на территории провинции Минья. Об этом сообщает Высший Совет древностей.

Всего археологами обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов. Специалисты рассказали, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути — бога Луны, мудрости и знаний. Они создавались для высших сановников. На некоторых саркофагах зафиксировано иероглифы, титулы и имена их владельцев.

Около 10 тыс. похоронных статуэток ушабти и похоронных масок. Найдено также около 700 амулетов, которые сделаны из чистого золота. Удалось зафиксировать и ритуальные сосуды. В них древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников.

Специалисты продолжают изучать находку. Они считают, что это поможет в исследовании древней истории Египта.

Ранее в Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке 2,5 тыс. лет. Возможность существования судов с такой конструкцией былj загадкой много лет.