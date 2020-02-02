Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Египте обнаружили 16 древних гробниц, фото: pixabay

В Египте обнаружили 16 древних гробниц (ФОТО)

2 фев 2020, 17:59
999

В Египте обнаружили 16 древних гробниц.

Находку зафиксировали на территории провинции Минья. Об этом сообщает Высший Совет древностей.

Всего археологами обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов. Специалисты рассказали, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути — бога Луны, мудрости и знаний. Они создавались для высших сановников. На некоторых саркофагах зафиксировано иероглифы, титулы и имена их владельцев.

Около 10 тыс. похоронных статуэток ушабти и похоронных масок. Найдено также около 700 амулетов, которые сделаны из чистого золота. Удалось зафиксировать и ритуальные сосуды. В них древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников.

В Египте обнаружили 16 древних гробниц, фото: Ahram online

В Египте обнаружили 16 древних гробниц, фото: Ahram online

В Египте обнаружили 16 древних гробниц, фото: Ahram online

Специалисты продолжают изучать находку. Они считают, что это поможет в исследовании древней истории Египта.

Ранее в Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке 2,5 тыс. лет. Возможность существования судов с такой конструкцией былj загадкой много лет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Ты не пройдешь: Новая Зеландия запретит въезд в страну иностранцам, которые были в Китае

Из-за вспышки коронавируса Новая Зеландия с 3 февраля запретит въезд в страну иностранцам, которые ранее были в Китае. При этом граждане Новой Зеландии и их родственники смогут вернуться в страну

Новости мира
14:39

Вакцина против коронавируса: В США назвали сроки начала испытаний

Разработка вакцины против смертельного коронавируса ведется быстрыми темпами и уже через три месяца могут начаться испытания. Об этом заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США

Новости мира
21:28   1 фев
1432