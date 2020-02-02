У Єгипті виявили 16 давніх гробниць, фото: pixabay

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Ракурс

У Єгипті виявили 16 давніх гробниць.

Знахідку зафіксували на території провінції Мінья. Про це повідомляє Вища Рада старожитностей.

Всього археологами виявлено 16 гробниць, в яких перебувало 20 саркофагів. Фахівці розповіли, що гробниці належали верховним жерцям Джехуті — бога Місяця, мудрості і знань. Вони створювались для вищих сановників. На деяких саркофагах зафіксовано ієрогліфи, вказані титули та імен їх власників.

Знайдено близько 10 тис. похоронних статуеток ушабті та похоронних масок. Знайдено також близько 700 амулетів, які зроблені з чистого золота. Вдалося зафіксувати й ритуальні посудини. В них стародавні єгиптяни зберігали нутрощі своїх муміфікованих небіжчиків.

Фахівці продовжують вивчати знахідку. Вони вважають, що це допоможе у дослідженні стародавньої історії Єгипту.

Раніше у Єгипті виявили корабель, який пролежав у річці 2,5 тис. років. Можливість існування суден з такою конструкцією була загадкою багато років.