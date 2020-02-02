В Лондоне произошел теракт: полиция застрелила нападавшего, фото: скрин

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Ракурс

Теракт в Лондоне произошел 2 февраля.

Вследствие резни ранены несколько человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

По словам очевидцев, мужчина с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелили сотрудники правоохранительных органов.

Ранения получили несколько граждан. Медики оказали им необходимую помощь. Британская полиция расследует этот инцидент как терроризм. Организованы следственные мероприятия.

Власти города призвали жителей сохранять спокойствие. По словам чиновников, ситуация под контролем.

Напомним, в ноябре на территории британской столицы преступник напал с ножом на людей. Террорист убил двух жителей города.