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Ракурс
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, фото: ТСН

Теракт в Лондоне: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за вчерашнее нападение мужчины с ножом

3 фев 2020, 16:11
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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение в Лондоне 20-летнего Судеша Аммана, который ножом ранил нескольких граждан.

Об этом заявило связанное с ИГИЛ информационное агентство Amaq, сообщила в своем Твиттере Рита Кац, директор организации Site Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов в Интернете.

В Site Intelligence Group вскоре после нападения высказывали предположение, что за этой атакой может стоять ИГИЛ. Об этом свидетельствовали такие характерные черты, как использование ножей, избрание террористом легких случайных целей на оживленных улицах и т. п.

Также в организации отмечали, что вскоре после нападения в связанных с ИГИЛ группах в интернете начались «празднования» по поводу этого инцидента, которые сопровождались публикацией старых и новых заявлений и постеров на разных языках.

По информации британских СМИ, Амман недавно отбывал наказание за преступления, связанные с терроризмом, однако в конце января был освобожден досрочно.

Напомним, британские полицейские вчера застрелили Аммана.

Источник: Ракурс


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