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Авиакатастрофа МН17. Фото: Рубрика

Авиакатастрофа МН17: четверым подозреваемым предъявлены обвинения в Нидерландах

3 фев 2020, 16:05
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 рейса МН17 расследуется уже шестой год. Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения четверым подозреваемым по данному делу.

О предъявлении обвинений сообщила адвокат одного из фигурантов дела Елена Кутьина, сообщает ТАСС.

Адвокат заявила, что четверых подозреваемых уже вызвали для проведения следственных действий.

Также Кутьина добавила, что защита подозреваемого Пулатова Олега Юлдашевича будет представлена международной группой адвокатов, в которую входят два юриста из Нидерландов и один специалист из России.

Следует напомнить, что в июне 2019 года следствие объявило имена четверых подозреваемых в деле о падении МН17. Фигурантами дела названы бывший главарь разведки ДНР Сергей Дубинский (известен под позывным «Хмурый»), бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (позывной «Стрелков»), подполковник ВДВ РФ Пулатов (позывной «Гюрза») и Леонид Харченко (позывной «Крот»).

Как известно, Пулатов подозревается в причастности к перевозке комплекса «Бук», с помощью которого был сбит малайзийский самолет.


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