Кривонос в СНБО: боевой генерал рассказал, как ему работается в Совете нацбезопасности, фото — "Новынарня"

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Генерал-майор Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны, рассказал об условиях, в которых он продолжает работать в СНБОУ. Назначение шоумена Сергея Сивохо советником секретаря СНБО он назвал нелепостью, а работу под руководством Виталия Данилова в Совете нацбезопасности «проблематичной».

Кривонос не может понять, для чего назначили нового советника секретаря СНБО. Бывший боевой офицер предполагает, что функция Сивохо — проверять реакцию украинцев на месседжи власти.

Для меня это вообще нелепость. Для чего нужен такой советник? Чтобы сделать из него что-то типа Жириновского, на чьих репликах Кремль проверяет реакцию российского общества на определенные месседжи? Сивохо используют так же. Он что-то произносит, и сразу понятно, насколько общество воспринимает этот посыл, — рассказал Кривонос в интервью «ФАКТАМ».

Заместитель секретаря СНБО прокомментировал также свое увольнение из двух важных должностей в Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и в Межведомственной рабочей группе по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Кривонос рассказал, что с тех пор многие его полномочий «обрезаны». Он назвал Данилова «грамотным бюрократом», который лучше него знает, как функционирует бюрократическая система государства.

Его хитрости достаточно изобретательны. Но я, независимо от чьего-либо желания, все равно буду бороться, пока дышу. Никто не сможет заставить меня замолчать, если я с чем-то не согласен, — заявил Кривонос.

В то же время он считает, что сужение определенных полномочий не повлияет на его участие в разработке военных стратегий и программ, поскольку «маховик закручен на высоком уровне».

Досталось от Кривоноса и высшему руководству страны за непрофессиональный подбор кадров.

Относительно дилетантства, то имеем то, что имеем. Самая большая ошибка нынешнего руководства страны в том, что людей подбирают не по профессиональным качествам. Команду можно формировать по преданности «линии партии». Главное, чтобы кадровые ошибки не приводили к трагическим последствиям, человеческих жертв, потере национальных интересов и ослаблении государства, — сказал заместитель секретаря СНБО.

В декабре 2019 года СНБО назначила генерала Кривоноса ответственным за территориальную оборону Украины.