Кривонос в РНБО: бойовий генерал розповів, як йому працюється в Раді нацбезпеки, фото — "Новинарня"

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Генерал-майор Сергій Кривонос, заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони, розповів про умови, в яких він продовжує працювати в РНБОУ. Призначення шоумена Сергія Сивохо радником секретаря РНБО він назвав нісенітницею, а роботу під орудою Віталія Данілова в Раді нацбезпеки «проблематичною».

Кривонос не може збагнути, для чого призначили нового радника секретаря РНБО. Колишній бойовий офіцер припускає, що функція Сивохо — перевіряти реакцію росіян на меседжі влади.

Для мене це взагалі нісенітниця. Для чого потрібен такий радник? Щоб зробити з нього щось типу Жириновського, на чиїх репліках Кремль перевіряє реакцію російського суспільства на певні меседжі? Сивохо використовують так само. Він щось виголошує, і відразу зрозуміло, наскільки суспільство сприймає цей посил, — розповів Кривонос в інтерв’ю «Фактам».

Заступник секретаря РНБО прокоментував також своє звільнення з двох важливих посад у Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і Міжвідомчій робочій групі з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Кривонос розповів, що відтоді чимало його повноважень «обрізані». Він назвав Данілова «грамотним бюрократом», який краще за нього знає, як функціонує бюрократична система держави.

Його хитрощі досить винахідливі. Але я, незалежно від чийогось бажання, все одно буду боротися, поки дихаю. Ніхто не зможе змусити мене замовкнути, якщо я з чимось не згоден, — заявив Кривонос.

Водночас він вважає, що звуження певних повноважень не вплине на його участь у розробці військових стратегій та програм, оскільки «маховик закручений на високому рівні».

Перепало від Кривоноса й вищому керівництву країни за непрофесійний підбір кадрів.

Щодо дилетантства, то маємо те, що маємо. Найбільша помилка нинішнього керівництва країни в тому, що людей підбирають не за професійними якостями. Команду можна формувати по відданості «лінії партії». Головне, щоб кадрові помилки не приводили до трагічних наслідків, людських жертв, втрати національних інтересів і ослаблення могутності держави, — сказав заступник секретаря РНБО.

У грудні 2019 року РНБО призначила генерала Кривоноса відповідальним за територіальну оборону України.