Британські вчені розповіли про небезпечні магнітні бурі. Фото: NASA

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Геомагнітні бурі здатні завдавати шкоди електронному обладнанню. Такі бурі викликані сонячною активністю, але відбуваються вони рідко — приблизно раз в 25 років.

Менш небезпечні, але досить сильні геомагнітні бурі відбуваються кожні три роки. До такого висновку дійшли вчені Університету Варвік у Великій Британії і Британської антарктичної служби, пише видання Science Alert.

Зазначається, що такі бурі є результатом сонячної активності, яка викидає заряджені частки у космос. Коли ці частинки вдаряють магнітосферу Землі, вони викликають бурю. Вчені вважають, що зараз їх вплив на планету стає дедалі небезпечнішим через використання великої кількості електронних систем. Нове дослідження засноване на даних спостережень магнітного поля за останні 150 років. За цей період вчені зафіксували 42 сильні супербурі та шість великих супербурь.

Зазначимо, в Україні сильні магнітні коливання очікуються на початку і наприкінці лютого. Співробітники Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН провели відповідні спостереження. Про це повідомляється на сайті організації.

Дві магнітні бурі рівня очікуються 6 і 26 лютого. У деякі дні місяця також буде невелике порушення магнітосфери. Це очікується 7, 8, 9, 25, 27 лютого.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що січень 2020 року став одним з найтепліших за всю історію спостереження в Києві. Також за перші три дні лютого синоптики встигли зафіксувати новий рекорд. 2 лютого стовпчики термометрів у столиці піднялися до +10,7°.