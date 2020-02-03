Британские ученые рассказали об опасных магнитных бурях. Фото: NASA

https://racurs.ua/n133096-magnitnye-buri-britanskie-uchenye-predupredili-ob-opasnosti-infografika.html

Ракурс

Геомагнитные бури способны наносить ущерб электронному оборудованию. Такие бури вызваны солнечной активностью, но происходят они редко — примерно раз в 25 лет.

Менее опасные, но достаточно сильные геомагнитные бури происходят каждые три года. К такому выводу пришли ученые Университета Варвика в Великобритании и Британской антарктической службы, пишет издание Science Alert.

Отмечается, что такие бури являются результатом солнечной активности, которая выбрасывает заряженные частицы в космос. Когда эти частицы ударяют магнитосферу Земли, они вызывают бурю. Ученые считают, что сейчас их влияние на планету становится все более опасным из-за используемых человечеством электронных систем. Новое исследование основано на данных наблюдений магнитного поля за последние 150 лет. За этот период ученые зафиксировали 42 сильные супербури и шесть великих супербурь.

Отметим, в Украине сильные магнитные колебания ожидаются в начале и конце феврале. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН провели соответствующие наблюдения. Об этом сообщается на сайте организации.

Две магнитные бури уровня ожидаются 6 и 26 февраля. В некоторые дни месяца также будет небольшое возбуждение магнитосферы. Это ожидается 7, 8, 9, 25, 27 февраля.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что январь 2020 года стал одним из теплых за всю историю наблюдения в Киеве. Также за первые два дня февраля синоптики успели зафиксировать новые рекорд. 2 февраля столбики термометров в столице поднялись до +10,7°.