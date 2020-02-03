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Британские ученые рассказали об опасных магнитных бурях. Фото: NASA

Магнитные бури: британские ученые предупредили об опасности (ИНФОГРАФИКА)

3 фев 2020, 16:00
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Геомагнитные бури способны наносить ущерб электронному оборудованию. Такие бури вызваны солнечной активностью, но происходят они редко — примерно раз в 25 лет.

Менее опасные, но достаточно сильные геомагнитные бури происходят каждые три года. К такому выводу пришли ученые Университета Варвика в Великобритании и Британской антарктической службы, пишет издание Science Alert.

Отмечается, что такие бури являются результатом солнечной активности, которая выбрасывает заряженные частицы в космос. Когда эти частицы ударяют магнитосферу Земли, они вызывают бурю. Ученые считают, что сейчас их влияние на планету становится все более опасным из-за используемых человечеством электронных систем. Новое исследование основано на данных наблюдений магнитного поля за последние 150 лет. За этот период ученые зафиксировали 42 сильные супербури и шесть великих супербурь.

Отметим, в Украине сильные магнитные колебания ожидаются в начале и конце феврале. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН провели соответствующие наблюдения. Об этом сообщается на сайте организации.

Две магнитные бури уровня ожидаются 6 и 26 февраля. В некоторые дни месяца также будет небольшое возбуждение магнитосферы. Это ожидается 7, 8, 9, 25, 27 февраля.

Магнитные бури в феврале

Напомним, ранее синоптики рассказали, что январь 2020 года стал одним из теплых за всю историю наблюдения в Киеве. Также за первые два дня февраля синоптики успели зафиксировать новые рекорд. 2 февраля столбики термометров в столице поднялись до +10,7°.


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