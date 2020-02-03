ДТП на Днепропетровщине. Фото: «Днепровская панорама»

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Водитель автобуса умер за рулем в Днепропетровской области.

ЧП произошло 3 февраля в городе Каменское и привело к дорожно-транспортному происшествию. Известно, что в салоне автобуса находились 22 ученика, которые ехали в бассейн. Об этом сегодня сообщает «Днепровская панорама».

Автобус стал неуправляемым, когда спускался от гостиницы «Заря» по проспекту Шевченко. Транспортное средство пересекло трамвайные пути, скатился с проезжей части, завалило столб и врезалось в забор строящегося супермаркета АТБ на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко.

Предварительно известно, что у водителя случился инсульт. Мужчине, который умер за рулем, было 68 лет. Все дети, которые находились в автобусе, живы.

Сейчас на месте ДТП находится руководство частной фирмы-перевозчика «Интерспецмаркет».

Напомним, 30 января в Сумах произошла дорожной-транспортное происшествие — водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» из-за заснеженной дороги допустил столкновение с опорой электросети. В результате ДТП пострадали 10 человек.