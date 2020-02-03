Во время скандальной раздаче батонов, фото: пресс-служба оккупантов

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Ракурс

Так называемого «мэра» оккупированного Россией крымского города Керчи Маю Хужину уволили после скандала, вызванного неудачной пиар-акцией коллаборационистов.

В конце января Хужина вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой, которую сегодня также уволили, участвовали в неудачной резонансной пиар-акции с посещения в Керчи людей, переживших блокаду Ленинграда в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба «властей» Керчи.

Причиной скандала стал выбраный псевдочиновницами «подарок» для людей, переживших голод в осажденном городе — им вручали белый хлеб, а также цветы и юбилейные медали.

Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, брали с особым трепетом, — комментировала несколько дней назад это событие пресс-служба оккупантов.

Еще одной причиной для критики стала одежда, в которой пришли псевдочиновницы — на фотоснимках они в шубах, которые выглядят достаточно дорогими и неуместными в нынешнюю теплую зиму.

Вскоре эту акцию в соцсетях окрестили визитом «норковой барыни с батоном» к блокадникам.

Значок и батон хлеба. Стыдно. Не по-человечески, — комментировали событие в соцсетях жители оккупированного полуострова.

Также пользователи соцсетей обратили внимание, что присутствие псевдочиновниц на всех фотоснимках в шубах свидетельствует, что они их, посещая ветеранов, не снимали в квартирах, а значит — вряд ли больше пяти минут тратили на «внимание» к каждому из них.

Главное, чтобы фотограф был рядом, — прокомментировали ситуацию в соцсетях.

Напомним, в начале декабря в интервью польским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом.