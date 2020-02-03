Під час скандальної роздачі батонів, фото: прес-служба окупантів

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Так званого «мера» окупованого Росією кримського міста Керчі Маю Хужину звільнили після скандалу, спричиненого невдалою піар-акцією колаборантів.

Наприкінці січня Хужина разом зі своєю заступницею Ларисою Щербулою, котру сьогодні також звільнили, брали участь у невдалій резонансній піар-акції з відвідування у Керчі людей, які пережили блокаду Ленінграда в роки Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба «влади» Керчі.

Причиною скандалу став обраний псевдочиновницями «подарунок» для людей, які пережили голод в оточеному місті — їм вручали білий хліб, а також квіти та ювілейні медалі.

Символічний хліб з рук гостей люди, які пережили голод, брали з особливим трепетом, — коментувала кілька днів тому цю подію прес-служба окупантів.

Ще однією причиною для критики став одяг, в якому прийшли псевдочиновниці — на фотознімках вони у шубах, котрі виглядають досить дорогими та недоречними з огляду на теплу цьогорічну зиму,

Невдовзі цю акцію у соцмережах охрестили як візит «норкової барині з батоном» до блокадників.

Значок і батон хліба. Соромно. Не по-людськи, — коментували подію у соцмережах жителі окупованого півострова.

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що присутність псевдочиновниць на всіх фотознімках у шубах свідчить, що вони їх, відвідуючи ветеранів, не знімали в квартирах, а отже — навряд чи більше п’яти хвилин витрачали на «увагу» до кожного з них.

Головне, щоб фотограф був поряд, — прокоментували ситуацію у соцмережах.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю польським ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що США могли б допомогти Україні в ситуації з Кримом.