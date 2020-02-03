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ДТП на Дніпропетровщині. Фото: «Дніпровська панорама»

Смерть за кермом: на Дніпропетровщині під час руху помер водій автобуса з дітьми (ФОТО, ВІДЕО)

3 лют 2020, 15:37
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Водій автобуса помер за кермом у Дніпропетровській області.

Надзвичайна подія сталася 3 лютого у місті Кам’янське й призвела до дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що в салоні автобуса перебували 22 учнів, які їхали в басейн. Про це сьогодні повідомляє «Дніпровська панорама».

Автобус став некерованим, коли спускався від готелю «Зоря» по проспекту Шевченка. Транспортний засіб перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини, завалив стовп та врізався в паркан споруджуваного супермаркету АТБ на перехресті проспектів Аношкіна та Шевченка.

Попередньо відомо, що у водія стався інсульт. Чоловікові, який помер за кермом, було 68 років. Всі діти, які перебували в автобусі, живі.

Наразі на місці ДТП перебуває керівництво приватної фірми-перевізника «Інтерспецмаркет».

ДТП на Дніпропетровщині. Фото: «Дніпровська панорама»

Нагадаємо, 30 січня у Сумах сталася дорожньою-транспортна пригода — водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» через засніжену дорогу допустив зіткнення з опорою електромережі. Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.


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