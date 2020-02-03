Авіакатастрофа МН17. Фото: Рубрика

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Авіакатастрофа малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 розслідується вже шостий рік. Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у цій справі.

Про пред’явлення звинувачень повідомила адвокат одного з фігурантів справи Олена Кут’їна, повідомляє ТАСС.

Адвокат заявила, що чотирьох підозрюваних вже викликали для проведення слідчих дій.

Також Кут’їна додала, що захист підозрюваного Пулатова Олега Юлдашевича буде представлений ​​міжнародною групою адвокатів, в яку входять двоє юристів із Нідерландів і один фахівець із Росії.

Слід нагадати, що у червні 2019 року слідство оголосило імена чотирьох підозрюваних у справі про падіння МН17. Фігурантами справи названі колишній ватажок розвідки ДНР Сергій Дубинський (відомий під позивним «Похмурий»), колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін (позивний «Стрєлков»), підполковник ВДВ РФ Пулатов (позивний «Гюрза») і Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

Як відомо, Пулатов підозрюється у причетності до перевезення комплексу «Бук», за допомогою якого був збитий малайзійський літак.