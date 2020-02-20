В Новых Санжарах жалуются на правоохранителей. Фото: еxo.in.ua

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Ракурс

Эвакуация украинцев и иностранцев из Уханя стало событием № 1 в Новых Санжарах Полтавской области. Именно туда привезут эвакуированных из Китая граждан. Они будут находиться на обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары».

Полтавчане и жители поселка не обрадовались таким гостям. Из-за страха заразиться коронавирусом местные жители заблокировали дороги, чтобы не допустить приезда эвакуированных. Нацполиция и сотрудники Нацгвардии оттесняют их, ведь им нужно обеспечить безопасность прибывших из Китая граждан.

Из-за протестов возникли столкновения между местными жителями и правоохранителями. Одна из протестующих пожаловалась, что во время стычек пострадала она и другие протестующие.

Потолкали людей, потоптали, посмотрите на мои руки, на мое лицо. Женщины были избиты, в синяках. Куртки порваны. Бардак был сумасшедший, — рассказала протестующая.

Из-за происходящего жители начали разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском. Сетуют на то, что он обещал прислушиваться к народу, а в итоге ничего не сделал.

Я хочу сказать, что я голосовала за Зеленского, очень голосовала, но, но теперь я против того, что я за него голосовала, — добавила женщина.

Отметим, Новые Санжары — городок с населением в восемь тысяч человек, расположенный в 40 км от Полтавы.

Как писал «Ракурс», местные жители собрались на трассе Кременчуг-Полтава возле Новых Санжар. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области сообщили, что сегодня утром правоохранители были вынуждены разблокировать заблокированную проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла краткосрочная схватка. Полицейские задержали более 10 человек.