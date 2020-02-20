Самолет с эвакуированными украинцами сел в Харькове. Фото: 057.ua

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Ракурс

Эвакуированные из Китая граждане Украины находятся в подавленном состоянии.

Пассажиры спецрейса, который приземлился в Харькове, очень расстроены «теплым приемом» на Родине. О протестах на Полтавщине и Тернопольщине, где люди митингуют против размещения эвакуированных граждан, им уже известно. Об этом 20 февраля сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Они получают информацию, как их здесь принимают, а принимают здесь не очень хорошо, — заявил он.

По словам Кучера, пассажиры в самолете прошли необходимое медицинское обследование, после чего их выпустили из салона. Затем начнутся таможенные процедуры. После этого пять автобусов доставят их в Полтавскую область.

Тем временем сообщается, что в Харьковском аэропорту обстановка спокойная. У входа в ВИП-терминал дежурят пять полицейских в масках и резиновых перчатках, работе журналистов никто не препятствует.

Напомним, китайский коронавирус напугал жителей многих регионов Украины, в которых могли разместить эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Сейчас известно, что их отправят на карантин в санаторий Нацгвардии в городе Новые Санжары. Местные жители взбунтовались против этого — продолжается митинг, происходят стычки с силовиками.