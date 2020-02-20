Літак з евакуйованими українцями сів у Харкові. Фото: 057.ua

https://racurs.ua/ua/n134010-evakuaciya-ukrayinciv-iz-uhanya-z-yavylysya-novi-foto-ta-video-z-salonu-litaka.html

Ракурс

Евакуйовані з Китаю громадяни України перебувають у пригніченому стані.

Пасажири спецрейсу, який приземлився в Харкові, дуже засмучені «теплим прийомом» на Батьківщині. Про протести на Полтавщині та Тернопільщині, де люди мітингують проти розміщення евакуйованих громадян, їм вже відомо. Про це 20 лютого повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

Вони отримують інформацію, як їх тут приймають, а приймають тут не дуже добре, — заявив він.

За словами Кучера, пасажири у літаку пройшли необхідне медичне обстеження, після чого їх випустили із салону. Потім почнуться митні процедури. Після цього п’ять автобусів доправлять їх у Полтавську область.

Тим часом повідомляється, що у Харківському аеропорту ситуація спокійна. Біля входу в ВІП-термінал чергують п’ятеро поліцейських в масках і гумових рукавичках, роботі журналістів ніхто не перешкоджає.

Нагадаємо, китайський коронавірус налякав жителів багатьох регіонів України, в яких могли розмістити евакуйованих із Уханю українців та іноземців. Наразі відомо, що їх відправлять на карантин у в санаторій Нацгвардії у місті Нові Санжари. Місцеві жителі збунтувалися проти цього — тривають мітинг, відбуваються сутички з силовиками.